I figli di Muccioli querelano Netflix per Sanpa: "Diffama la sua memoria" (Di mercoledì 7 aprile 2021) I figli del fondatore della Comunità di San Patrignano Vincenzo Muccioli, Andrea e Giacomo, hanno deciso di querelare Netflix per Diffamazione aggravata. Al centro della querela c'è la docuserie 'Sanpa. Luci e tenebre a San Patrignano', che avrebbe – a detta loro – offeso la memoria di Vincenzo Muccioli offrendo una ricostruzione distorta della storia del patron e della comunità. I legali di Andrea e Giacomo Muccioli, Alessandro Catrani e Francesca Lotti non hanno dubbi: "Dal punto di vista giuridico e dal nostro punto di vista professionale, in questo caso anche umano, la querela che abbiamo presentato per conto dei fratelli Muccioli è, a nostro avviso, ineccepibile. Diffamazione e violazione delle leggi sulla ...

