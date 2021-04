Gelo record d’aprile e neve | l’Europa è passata da un estremo all’altro

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L’irruzione fredda artica, che attualmente interessa l’Italia, ha potuto un drastico raffreddamento anche su buona parte del. Oltre alle nazioni centro-settentrionali del Continente, il freddo ha coinvolto appieno l’area balcanica. Qui laha raggiunto le aree costiere adriatiche, tra Slovenia e Croazia. Oltre mezza Europa con temperature ampiamente sotto mediaIl colpo di coda invernale ha determinato un crollo in picchiata delle temperature, con valori rigidi persino daper aprile. Sulla Francia sono stati registrati diversimensili, a partire da Orleans che con -5,4°C ha battuto il primato precedente di freddo di aprile di -4,5°C, che resisteva dal 1938. Sempre in Francia, nel centro-valle della Loira le temperature sono scese fino a picchi di -7°C in alcune aree rurali. Altri ...

Advertising

lpacchin : NEWS #ticino Gelo da record: -26,3 gradi - RSInews : Gelo da record: -26,3 gradi - Il fronte freddo che sta attraversando la Svizzera ha fatto segnare stamane una tempe… - tempoitaliait : Succede anche questo nel 2021. Pessimo presagio per l'inizio dell'Estate. - tempoitaliait : Succede anche questo nel 2021. Pessimo presagio per l'inizio dell'Estate. - zazoomblog : METEO: il GRANDE GELO con la NEVE prima dell’ESTATE a rischio record - #METEO: #GRANDE #prima #dell’ESTATE… -

Ultime Notizie dalla rete : Gelo record

Iltardivo nel cuore della primavera rischia di produrre un vero disastro per l'agricoltura. ... con la colonnina di mercurio scesa sino a picchi daper aprile in alcune aree della ...... colpita dal fermo produttivo di un suo grande stabilimento in Texas causato dalle tempeste di. Sale l'India (+0,3%) all'indomani deldi contagi: 115.270. FUTURE DI WALL STREET SULLA ...Il fronte freddo che sta attraversando la Svizzera ha fatto segnare stamane una temperatura fuori dalla norma per aprile sullo Jungfraujoch ...Cronaca meteo Italia. SITUAZIONE. Continua l'afflusso artico sull'Italia, pilotato da un profondo vortice scandinavo che pompa le correnti da nord fin sul Mediterraneo centrale. I ...