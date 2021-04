Fonseca scuote la Roma: 'Non mi pento di niente. Dzeko titolare' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma - Vigilia di Europa League, la Roma di Paulo Fonseca è volata ad Amsterdam per l'andata dei quarti di finale della competizione europea. Domani sera la squadra giallorossa affronterà l'Ajax di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 aprile 2021)- Vigilia di Europa League, ladi Pauloè volata ad Amsterdam per l'andata dei quarti di finale della competizione europea. Domani sera la squadra giallorossa affronterà l'Ajax di ...

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca scuote Fonseca scuote la Roma: 'Non mi pento di niente. Dzeko titolare' ROMA - Vigilia di Europa League, la Roma di Paulo Fonseca è volata ad Amsterdam per l'andata dei quarti di finale della competizione europea. Domani sera la squadra giallorossa affronterà l'Ajax di Erik ten Hag per cercare un risultato positivo in ...

Tra i giallorossi Pellegrini e Spinazzola, i due di Fonseca che spingono di più, restano dietro. La ... Nella ripresa la Roma si scuote e il secondo tempo si gioca costantemente nella metà campo del ...

Fonseca scuote la Roma: "Non mi pento di niente. Dzeko titolare" Corriere dello Sport.it Fonseca scuote la Roma: "Non mi pento di niente. Dzeko titolare" Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Ajax: "La squadra e motivata e fiduciosa, servirà la partita perfetta e non commettere errori" ...

Ajax-Roma, i bookie danno fiducia a Dzeko: il suo gol vale 2,75. In quota gli assist di Pellegrini e Spinazzola AJAX ROMA DZEKO – Nel match di andata dei quarti di Europa League contro l’Ajax Fonseca affiderà probabilmente l’attacco della Roma ad Edin Dzeko. Il momento per i giallorossi è delicato, e questo ...

