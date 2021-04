Fall Guys: Ultimate Knockout, crossover in arrivo con Shovel Knight? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mediatonic stuzzica i giocatori di Fall Guys: Ultimate Knockout con quello che potrebbe essere l’imminente crossover con Shovel Knight Il bizzarro party battle royale sviluppato da Mediatonic può essere senza dubbio considerato come il vero successo dell’estate scorsa, grazie ad una popolarità che si è fatta più ampia giorno dopo giorno. A testimonianza di questa scalata di Fall Guys: Ultimate Knockout troviamo anche la recente acquisizione, da parte di Epic Games, dell’intero team di sviluppo. E con una risonanza di tale portate, è quanto mai logico aspettarsi ogni tipo di collaborazione possibile, come dimostrano le recenti partnership con DOOM, Among Us o Cuphead, ai quali potrebbe aggiungersi ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mediatonic stuzzica i giocatori dicon quello che potrebbe essere l’imminenteconIl bizzarro party battle royale sviluppato da Mediatonic può essere senza dubbio considerato come il vero successo dell’estate scorsa, grazie ad una popolarità che si è fatta più ampia giorno dopo giorno. A testimonianza di questa scalata ditroviamo anche la recente acquisizione, da parte di Epic Games, dell’intero team di sviluppo. E con una risonanza di tale portate, è quanto mai logico aspettarsi ogni tipo di collaborazione possibile, come dimostrano le recenti partnership con DOOM, Among Us o Cuphead, ai quali potrebbe aggiungersi ...

Advertising

ErvingYoutube : SOLO LAVA ESCALADORA WIN. FALL GUYS (SOLO CORONAS) - byIvth : RT @Manmighty_idk: @VibinNaoto Ok pero para cuando un fall guys - LampSHL : RT @cauhsensei: consegui passar uma fase do fall guys - Jediluc4s : RT @cauhsensei: consegui passar uma fase do fall guys - cauhsensei : consegui passar uma fase do fall guys -

Ultime Notizie dalla rete : Fall Guys Fall Guys: Ultimate Knockout, crossover in arrivo con Shovel Knight? M ediatonic stuzzica i giocatori di Fall Guys: Ultimate Knockout con quello che potrebbe essere l'imminente crossover con Shovel Knight Il bizzarro party battle royale sviluppato da Mediatonic può essere senza dubbio considerato come il ...

Fall Guys Ultimate Knockout: crossover con Shovel Knight all'orizzonte? Fall Guys Ultimate Knockout continua a cavalcare l'onda del successo dopo il lancio avvenuto la scorsa estate. Il battle royale di Mediatonic , team acquisito da Epic Games e appoggiato dal publisher ...

Fall Guys, Mediatonic svela una collaborazione crossover con Shovel Knight GamingTalker Fall Guys: Ultimate Knockout, crossover in arrivo con Shovel Knight? Mediatonic stuzzica i giocatori di Fall Guys: Ultimate Knockout con quello che potrebbe essere l'imminente crossover con Shovel Knight.

Sembra sia in arrivo un crossover con Shovel Knight per Fall Guys Non si ferma il successo di Fall Guys: Ultimate Knockout e continuano anche gli eventi crossover. Dopo Cuphead, sarà probabilmente il turno di un altro amato gioco indipendente. L'indizio, in verità p ...

M ediatonic stuzzica i giocatori di: Ultimate Knockout con quello che potrebbe essere l'imminente crossover con Shovel Knight Il bizzarro party battle royale sviluppato da Mediatonic può essere senza dubbio considerato come il ...Ultimate Knockout continua a cavalcare l'onda del successo dopo il lancio avvenuto la scorsa estate. Il battle royale di Mediatonic , team acquisito da Epic Games e appoggiato dal publisher ...Mediatonic stuzzica i giocatori di Fall Guys: Ultimate Knockout con quello che potrebbe essere l'imminente crossover con Shovel Knight.Non si ferma il successo di Fall Guys: Ultimate Knockout e continuano anche gli eventi crossover. Dopo Cuphead, sarà probabilmente il turno di un altro amato gioco indipendente. L'indizio, in verità p ...