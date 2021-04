Ex Embraco, i lavoratori tornano in piazza a 18 giorni dal licenziamento: “La pazienza è finita”. Il 15 aprile incontro tra Giorgetti, Zaia e Cirio (Di mercoledì 7 aprile 2021) A 18 giorni dal licenziamento collettivo, previsto per il 25 aprile, i lavoratori dell’ex Embraco sono tornati in piazza a Torino, davanti alla sede della Regione Piemonte, per sollecitare un intervento immediato del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sul progetto Italcomp che dovrebbe salvare la fabbrica di Riva di Chieri e l’Acc di Belluno. Il problema è che la società ad oggi non c’è ancora e la crisi di governo ha rallentato tutto. Così il curatore fallimentare della Ventures ha fatto partire la procedura per il licenziamento collettivo di 400 lavoratori. “Se non ci sarà comunicata entro breve una data certa per un tavolo ci autoconvocheremo a Roma”, hanno affermato Fim, Fiom, Uilm e Uglm, i sindacati che hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) A 18dalcollettivo, previsto per il 25, idell’exsono tornati ina Torino, davanti alla sede della Regione Piemonte, per sollecitare un intervento immediato del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, sul progetto Italcomp che dovrebbe salvare la fabbrica di Riva di Chieri e l’Acc di Belluno. Il problema è che la società ad oggi non c’è ancora e la crisi di governo ha rallentato tutto. Così il curatore fallimentare della Ventures ha fatto partire la procedura per ilcollettivo di 400. “Se non ci sarà comunicata entro breve una data certa per un tavolo ci autoconvocheremo a Roma”, hanno affermato Fim, Fiom, Uilm e Uglm, i sindacati che hanno ...

