Drusilla Gucci, sua madre svela: "Da piccola giocava con un ratto e faceva combattere le Barbie con le tigri" (FOTO) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Parla la madre di Drusilla Gucci Nella 15esima edizione de L'Isola dei Famosi c'è una naufraga molto particolare e strana.. Stiamo parlando di Drusilla Gucci che sembra essere uscita da un film come la Famiglia Addams. In una recente puntata di Casa Chi di Gabriele Parpiglia è intervenuta la madre della ragazza, ovvero la signora Stefania che ha rivelato alcuni retroscena sulla figlia. "Da piccola Drusilla giocava con i ragni finti, un ratto enorme che usava per farmi gli scherzi e con le tigri, che faceva combattere con le Barbie. E' una ragazza semplice come tutte, ha solo una grande passione per il mondo dark", ha confessato la donna.

