Con Farmakom la farmacia è su Messenger

(Di mercoledì 7 aprile 2021)ha ideato un sistema per consentire alle farmacie italiane di ricevere ordini direttamente da Facebook, usando la tecnologia di LIFEdata Offrire unamulticanale, sempre più digitale e strettamente connessa con i bisogni del cittadino. Questo l’obiettivo della nuova soluzione offerta da(https://www..it/), piattaforma leader in Italia nella creazione di e-store per… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Con Farmakom

Tech Princess

... consentirà a tutte le farmacie e parafarmacie associate di interagirei propri clienti. Un ... Fondatori di, Andrea Mangilli, Massimiliano Misseri e Alberto Trussardi spingono per una idea ......concorso per 110 funzionari di amministrazione 11 Assunzione 500 custodi beni culturali 12... ultime novità 82 Lavorarelo chef Cannavacciuolo: come candidarsi 83 Concorso per 70 ...L’analisi di Farmakom A quattro anni dalla circolare attuativa del Ministero ... per l’online sono quattro volte le siciliane; la Lombardia è la regione con più farmacie e parafarmacie, ma viene ...Ammontano a 1.145, in tutta Italia, le farmacie e parafarmacie autorizzate alla vendita a distanza dei medicinali senza obbligo di ricetta. Rispetto alla fine del 2019 l'incremento è del +31,5%, ...