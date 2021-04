Come restare uniti nonostante anni che passano e impegni che aumentano: i segreti di Ilary e Francesco Totti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Come mantenere la coppia solida, passionale e affiatata negli anni? In molti se lo chiedono e forse la risposta la hanno proprio loro, Francesco Totti e Ilary Blasi Il tempo, uno spauracchio nella vita di molti di noi e, spesso, anche nella vita di molte coppie. Se infatti fossimo immuni al timore di invecchiare probabilmente L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 7 aprile 2021)mantenere la coppia solida, passionale e affiatata negli? In molti se lo chiedono e forse la risposta la hanno proprio loro,Blasi Il tempo, uno spauracchio nella vita di molti di noi e, spesso, anche nella vita di molte coppie. Se infatti fossimo immuni al timore di invecchiare probabilmente L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

LiaQuartapelle : Mentre Putin firma una legge per garantirsi di restare presidente fino al 2036, @navalny viene ricoverato in una in… - francescofort98 : RT @LiaQuartapelle: Mentre Putin firma una legge per garantirsi di restare presidente fino al 2036, @navalny viene ricoverato in una inferm… - NIKLASPAM : RT @niklasriveira: dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via, ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una… - nymphespam : RT @niklasriveira: dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via, ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una… - FLampunio : RT @MenteUlixe: @SilviaTeresa14 NO devi restare al tuo posto come sei è un tuo diritto?? -