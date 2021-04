Cahampions, vittorie esterne per Psg e Chelsea nell'andata dei quarti (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – vittorie in trasferta per Paris Saint Germain e Chelsea nell'andata dei quarti di Champions League.Sotto la neve di Monaco di Baviera la squadra francese esulta grazie alla stella di Kylian Mbappè. E' il fenomeno francese a contribuire al successo per 2-3 della squadra di Pochettino sul campo del Bayern con una doppietta decisiva e di straordinaria importanza (di Marquinhos l'altra rete) in vista del ritorno in programma la settimana prossima in Francia. All'Allianz Arena un Psg cinico e compatto batte la squadra campione in carica, orfana di Lewandowski, prendendosi una prima piccola rivincita sulla finale persa 223 giorni fa a Lisbona. La formazione di Flick aveva pareggiato le due reti iniziali dei transalpini grazie a Choupo-Moting e Muller.Il Chelsea dimentica la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) –in trasferta per Paris Saint Germain edeidi Champions League.Sotto la neve di Monaco di Baviera la squadra francese esulta grazie alla stella di Kylian Mbappè. E' il fenomeno francese a contribuire al successo per 2-3 della squadra di Pochettino sul campo del Bayern con una doppietta decisiva e di straordinaria importanza (di Marquinhos l'altra rete) in vista del ritorno in programma la settimana prossima in Francia. All'Allianz Arena un Psg cinico e compatto batte la squadra campione in carica, orfana di Lewandowski, prendendosi una prima piccola rivincita sulla finale persa 223 giorni fa a Lisbona. La formazione di Flick aveva pareggiato le due reti iniziali dei transalpini grazie a Choupo-Moting e Muller.Ildimentica la ...

