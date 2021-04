Bayern | Salihamidzic | “Boateng lascerà il club a fine stagione”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il difensore Jeromedirà addio aalMonaco. Il calciatore dopo un decennio di grandi successi in Germania chiude all'età di 32 anni la sua lunga avventura a Monaco di Baviera. Ilinfatti non rinnoverà il contratto come ha confermato il ds Hasandopo il match di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. "E 'stata una decisione congiunta della direzione del, e anche l'allenatore è stato coinvolto", ha detto il direttore sportivo a "Sky" riguardo al campione del mondo 2014 con la Germania di Loew. "L'ho spiegato io stesso a Jerome, lo ha capito" ha concluso. Il difensore centrale, arrivato a Säbener Strasse dal Manchester City nel 2011, ha vinto otto ...

Commenta per primo Jerome Boateng non rinnova con il Bayern Monaco, lo conferma il ds Hasan Salihamidzic a Sky prima della sfida con il PSG: 'E' stata una decisione congiunta della dirigenza del club, l'ho spiegato al giocatore e anche lui lo ha capito'. L'avventura di Jerome Boateng con il Bayern terminerà alla fine di questa stagione. Lo ha annunciato definitivamente il direttore sportivo del club bavarese Hasan Salihamidzic pochi minuti prima del match. Dal 1° luglio, Jerome Boateng sarà a tutti gli effetti un calciatore svincolato.