Bayern-Psg 2-3 | Leonardo | “Felice della prestazione | presto per i rinnovi di Mbappé e Neymar”

"Sono Felice, oggi c'è stata una bella prestazione di orgoglio. La situazione era complicata perché mancavano tanti giocatori e il Bayern non perdeva da due anni in casa in Champions". Lo ha detto il direttore sportivo del PSG, Leonardo, a margine della vittoria dei francesi per 2-3 in casa del Bayern Monaco. "Nelle partite decisive in Champions siamo riusciti a colpire, nonostante le difficoltà – ha aggiunto il dirigente dei parigini ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo un gruppo molto giovane ma con tanta esperienza e abbiamo grandi valori". Sulle tante assenze tra infortuni e Covid: "Verratti e Florenzi? Dovremo vedere se riusciranno a recuperare dal Covid. C'è meno di una settimana e in mezzo c'è anche la partita contro lo Strasburgo ma penso che qualcuno lo recupereremo".

