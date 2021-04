Barbara d’Urso, fine di un’epoca: la conduttrice lascia Mediaset? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Una vera e propria rivoluzione si sta abbattendo in casa Mediaset e riguarda una delle conduttrici più influenti della rete: Barbara d’Urso. La conduttrice, stando ad alcune voci, non starebbe passando un bel momento visto che ci sarebbero tensioni per via dei risultati poco soddisfacenti dei suoi programmi. Secondo i rumors, la d’Urso potrebbe perdere anche il Grande Fratello e Domenica Live dopo aver già perso Live – Non è la d’Urso. Ecco quindi che, stando a Dagospia, starebbe valutando il passaggio in Rai. Barbara d’Urso: fine di un’epoca? Da qualche giorno, Barbara d’Urso ha chiuso ufficialmente i battenti di Live – Non è la d’Urso. Il talk show della domenica ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 aprile 2021) Una vera e propria rivoluzione si sta abbattendo in casae riguarda una delle conduttrici più influenti della rete:. La, stando ad alcune voci, non starebbe passando un bel momento visto che ci sarebbero tensioni per via dei risultati poco soddisfacenti dei suoi programmi. Secondo i rumors, lapotrebbe perdere anche il Grande Fratello e Domenica Live dopo aver già perso Live – Non è la. Ecco quindi che, stando a Dagospia, starebbe valutando il passaggio in Rai.di? Da qualche giorno,ha chiuso ufficialmente i battenti di Live – Non è la. Il talk show della domenica ...

