AstraZeneca, cosa succede ora? Tutti i dubbi (e le risposte) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Alessandro Ferro Dopo la decisione dell'Ema di proseguire con la somministrazione del vaccino di AstraZeneca per tutte le età dai 18 anni in su, cerchiamo di fare un po' di chiarezza soprattutto per i rari eventi tromboembolici Anche se l'Italia seguirà la linea europea, "il vaccino AstraZeneca può essere somministrato a Tutti, dai 18 anni in su". Lo ha detto il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nella conferenza stampa sulle valutazioni Ema in relazione al vaccino AstraZeneca. "La nostra su over 60 è una indicazione preferenziale", ha aggiunto. Raccomandato agli Over 60 Questo pomeriggio l'Ema non aveva messo limiti di età per la vaccinazione con il siero anglo-svedese ma anche l'Italia ha deciso di accodarsi ad altri Paesi Europei quali Germania, Spagna e ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Alessandro Ferro Dopo la decisione dell'Ema di proseguire con la somministrazione del vaccino diper tutte le età dai 18 anni in su, cerchiamo di fare un po' di chiarezza soprattutto per i rari eventi tromboembolici Anche se l'Italia seguirà la linea europea, "il vaccinopuò essere somministrato a, dai 18 anni in su". Lo ha detto il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nella conferenza stampa sulle valutazioni Ema in relazione al vaccino. "La nostra su over 60 è una indicazione preferenziale", ha aggiunto. Raccomandato agli Over 60 Questo pomeriggio l'Ema non aveva messo limiti di età per la vaccinazione con il siero anglo-svedese ma anche l'Italia ha deciso di accodarsi ad altri Paesi Europei quali Germania, Spagna e ...

M5S_Europa : Abbiamo presentato un'interrogazione alla Commissione per capire se prenderà misure contro #AstraZeneca, dopo la sc… - Poccio_1 : Ma cosa cavolo vuol dire raccomandato agli over 60? Ma in che mani siamo? #AstraZeneca #vaccinoCovid - StefanoCazza : #Cts uccide #AstraZeneca. Per due volte #EMA si pronuncia in un modo e poi ogni Stato fa quello che vuole. A cosa… - Camilllinha28 : RT @bladistic: Questo governo è un governo di cialtroni e incompetenti. Cosa cazzo vuol dire #AstraZeneca fortemente consigliabile agli ov… - micheled2869 : RT @GiovaQuez: Cosa ha detto oggi l'Ema su #AstraZeneca riguardo rischi, seconde dosi e possibili limitazioni #COVID19 -