Ajax | Van der Meyde ricorda il gol alla Roma | “Ebbi un rigonfiamento nel pantaloncino…”

Advertising

sportface2016 : #Ajax, #VanderMeyde e la rivelazione piccante sul famoso gol contro la #Roma: 'Ebbi un rigonfiamento nel pantalonci… - ilRomanistaweb : Quando Pellegrini eliminò l'Ajax: la Primavera, trascinata dall’attuale Capitano, vinse ad Amsterdam. Stelle della… - ItaSportPress : L'ammissione piccante di Van der Meyde: 'Mio gol in Roma-Ajax? Ebbi un... rigonfiamento...' -… - toiabondi : @SandroSca Macs ha giocato con l'Ajax con Rugani (cacciato da Rennes e quasi retrocesso a Cagliari)...come sta andando Klopp senza Van Djik? - maxcromax76 : @WolfTiz14 @mattiamelara__ Tizià e daje con Van der Sar ??.. l'Ajax ha quel protocollo di sviluppo prima che lui nas… -

Ultime Notizie dalla rete : Ajax Van

Goal.com

Uno di questi è la prodezza realizzata in Roma -di Champions del 2003 quando vestiva la ...der Meyde e il gol alla Roma 'Quel goal impennò la mia carriera e mi rese milionario'. Ma non solo. ...... RuudNistelrooy (Manchester United) 12 2001/02 : RuudNistelrooy (Manchester United) 10 ... Milinko Panti (Atlético Madrid) 5 1995/96 : Jari Litmanen () 9 1994/95 : George Weah (Paris Saint ...La Primavera, trascinata dall’attuale Capitano, vinse ad Amsterdam. Stelle della squadra di casa erano van de Beek e lo sfortunato Nouri: fu decisivo Marchegiani jr ...Andy Van der Meyde, da quando ha smesso di essere un calciatore ... Uno di questi è la prodezza realizzata in Roma-Ajax di Champions del 2003 quando vestiva la divisa dei Lancieri. Intervenuto ai ...