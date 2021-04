Yahoo Answers addio: il servizio Q&A chiude per sempre, ecco quando (Di martedì 6 aprile 2021) Va in archivio un servizio storico del web, stiamo parlando precisamente di Yahoo Answers. Il noto portale dove era possibile fare domande su argomenti di cui non si conosceva granché, andrà definitivamente in pensione a breve. Yahoo Answers chiude (Il logo)La dismissione scatterà dal 20 aprile prossimo, quando Yahoo Answers sarà solamente in modalità lettura, poi, a partire dal successivo 4 maggio, i riflettori su quello che è stato per anni uno dei siti più visitati del panorama internet, andrà definitivamente in pensione. Per quei pochi che non conoscono di cosa stiamo parlando si tratta di un sito web dal nome appunto di Yahoo Answers, le domande di Yahoo, in cui, tramite ... Leggi su computermagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Va in archivio unstorico del web, stiamo parlando precisamente di. Il noto portale dove era possibile fare domande su argomenti di cui non si conosceva granché, andrà definitivamente in pensione a breve.(Il logo)La dismissione scatterà dal 20 aprile prossimo,sarà solamente in modalità lettura, poi, a partire dal successivo 4 maggio, i riflettori su quello che è stato per anni uno dei siti più visitati del panorama internet, andrà definitivamente in pensione. Per quei pochi che non conoscono di cosa stiamo parlando si tratta di un sito web dal nome appunto di, le domande di, in cui, tramite ...

