Uomini e Donne 6 aprile, le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo lo stop torna Uomini e Donne. La popolare trasmissione condotta da Maria de Filippi si è fermata ieri per Pasquetta, ma torna regolarmente oggi su Canale 5 alle 14 e 45. L'ultima puntata, andata in onda venerdì, ha visto protagonista Gemma Galgani. La dama di Torino ha avuto un confronto con Nicola Vivarelli e il cavaliere Riccardo. Entrambi hanno ammesso di vederla solo come un'amica: una dichiarazione che ha gettato nello sconforto Gems, ancora alla ricerca della persona giusta con cui uscire dallo studio. Nella puntata di oggi, martedì 6 aprile, fanno sapere le anticipazioni, dovrebbe essere protagonista Armando Incarnato dopo un lungo periodo in cui non era apparso sotto i riflettori. Il cavaliere campano sta continuando la frequentazione con Angela, con cui è scattato anche ...

