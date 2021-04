Uno sciamano anche a Montecitorio | “Vogliamo entrare in Parlamento”

(Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – C’è anche un uomo travestito da Jake Angeli, con tanto di corna e volto dipinto tricolore, tra i manifestanti coinvolti nello scontro con le forze dell’ordine a Montecitorio. “Non vogliamo fare incontri, vogliamo entrare in Parlamento” urla uno di loro nel megafono a pochi centimetri dal cordone della polizia che pochi minuti fa i manifestanti hanno provato a sfondare.

paferro : Tra quelli che protestavano a Montecitorio c'era anche uno vestito come Jack lo sciamano. I deficienti sono più infettivi del covid. - manuluzi : C'è una manifestazione a #Montecitorio, seguo i collegamenti da @RaiNews, vedo gente che parla con la mascherina ab… - fabioper66 : Ristoratori in pzza #Montecitorio x protestare contro mancate aperture e ristori e il giornalista idiota comunista… - ___vipera___ : Intanto a Montecitorio, vedo saluti romani, uno travestito da sciamano. che orrore. - monica603277441 : @andiamoviaora Perché sono tutti ignoranti... uno sciamano avrebbe fatto meglio lanciando ossicini.... -

Jacob Chansley, lo Sciamano di Qanon che è diventato una delle icone dell'assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Donald Trump, ha ...