Una pasquetta in compagnia degli incendi (Di martedì 6 aprile 2021) di Lorenzo Crespi È stata una pasquetta di super lavoro per i Vigili del fuoco in provincia di Varese. Anche nella giornata di ieri i pompieri hanno svolto numerosi interventi, dopo le attività dello ...

Ultime Notizie dalla rete : Una pasquetta Flop iniezioni a Pasqua, solo 92mila dosi.Umbria e Sardegna, appena 53 punture In una normale giornata lavorativa di metà settimana, giovedì 1 aprile, si era arrivati a toccare quota 270.329 dosi, tre volte le dosi somministrate a Pasqua. La giornata di ieri, Pasquetta, è ...

Luis Alberto e la caviglia dolorante: le sue condizioni ... terapie a casa Luis Alberto, come procedere il recupero Il Mago, nei giorni di Pasqua e Pasquetta, ... Il periodo è delicato, ma si giocherà una volta a settimana e il tempo per tornare al top c'è. In ...

Una pasquetta in compagnia degli incendi IL GIORNO

Covid, il dramma continua a Pasqua e Pasquetta: 18 i bresciani morti Altri 18 decessi in due giorni, 105 nella settimana appena trascorsa (in linea con la settimana precedente, 110), più di 350 dalla metà di marzo: è il triste incedere della pandemia, che continua a mi ...

Flop iniezioni a Pasqua, solo 92mila dosi.Umbria e Sardegna, appena 53 punture La giornata di ieri, Pasquetta, è andata un po’ meglio, con circa 125 mila iniezioni effettuate all’aggiornamento delle ore 19, e i dati arrivati a tarda serata che hanno visto la somma avvicinarsi al ...

