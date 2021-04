Sondaggi, cala già la fiducia in Draghi anche se resta il “più amato” dagli italiani (Di martedì 6 aprile 2021) Tempi duri per la politica, messa alle corde dalla caotica gestione dell’emergenza Covid e dalla crisi economica e sociale che si aggrava di mese in mese. Gli ultimi Sondaggi politici dipingono uno scenario sempre più mobile, con le intenzioni di voto per i partiti e il gradimento per i leader che fluttuano più rapidamente del solito. E a farne le spese è anche il non-politico per eccellenza, il super-tecnico Mario Draghi salutato come “salvatore della Patria” da quasi tutti i media e molto apprezzato, al suo arrivo, anche dagli italiani. (prosegue dopo la foto) Il gradimento per i leader politici oggi secondo il Sondaggio Tecné-Dire Ma la leadership nel gradimento, dopo poco più di un mese dall’insediamento dell’esecutivo dell’ex presidente Bce, inizia ad incrinarsi. ... Leggi su urbanpost (Di martedì 6 aprile 2021) Tempi duri per la politica, messa alle corde dalla caotica gestione dell’emergenza Covid e dalla crisi economica e sociale che si aggrava di mese in mese. Gli ultimipolitici dipingono uno scenario sempre più mobile, con le intenzioni di voto per i partiti e il gradimento per i leader che fluttuano più rapidamente del solito. E a farne le spese èil non-politico per eccellenza, il super-tecnico Mariosalutato come “salvatore della Patria” da quasi tutti i media e molto apprezzato, al suo arrivo,. (prosegue dopo la foto) Il gradimento per i leader politici oggi secondo ilo Tecné-Dire Ma la leadership nel gradimento, dopo poco più di un mese dall’insediamento dell’esecutivo dell’ex presidente Bce, inizia ad incrinarsi. ...

