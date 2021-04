Serie B, Empoli: negativizzati in tre, tornano in gruppo (Di martedì 6 aprile 2021) Empoli - L' Empoli ha comunicato che, a seguito degli ultimi controlli effettuati nella giornata di ieri, tre calciatori risultati positivi al Covid - 19 hanno dato esito negativo e sono stati ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 aprile 2021)- L'ha comunicato che, a seguito degli ultimi controlli effettuati nella giornata di ieri, tre calciatori risultati positivi al Covid - 19 hanno dato esito negativo e sono stati ...

Advertising

sportli26181512 : Serie B, Empoli: negativizzati in tre, tornano in gruppo: Per i componenti del gruppo squadra gli ultimi tamponi ha… - LI_Palembang : Serie B, la ASL toscana ha bloccato Empoli-Chievo: 11 positivi tra i toscani - tabellamercatob : Classifica marcatori #SerieB dopo 13^ di ritorno Coda del #Lecce sale a 21 reti Mancuso dell'#Empoli 15, Forte del… - tabellamercatob : Classifica #SerieB dopo 13^ di ritorno #Empoli 59, #Lecce 58, #Salernitana 54, #Monza 52, #Venezia 50 In coda… - Winflix1 : Pronostic Reggiana - Empoli | 09/04/2021 Serie B -