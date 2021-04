Serie A | Pasquale Bruno | “Alla Juventus simulano tutti Da Chiesa a Morata Nedved? Pallone d’Oro dei simulatori”

(Di martedì 6 aprile 2021) Parola a-Napoli, Santacroce: “Si doveva giocare all’andata. Pirlo e Gattuso, Allegri e Sarri. Vi dico tutto”L'ex calciatore di Lecce e Torino ha commentato a TikiTaka un atteggiamento poco lecito di alcuni calciatori bianconeri. In particolare,si è soffermato suld'Oro deie anche su altri calciatori in forzaFiorentina di Beppe Iachini ed all'Inter di Antonio Conte. Di seguito, le sue dichiarazioni.Genoa, Foschi: “Brdini è amato dpiazza, vi spiego. Fiorentina? Ha un giocatore che invidio”“. Da Bernardeschi apassando per ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Pasquale Bruno: 'Alla Juve simulano tutti. Hanno Nedved, il Pallone d'Oro dei tuffi' - Mediagol : #SerieA, Pasquale Bruno: 'Alla #Juventus simulano tutti. Da Chiesa a Morata. Nedved? Pallone d’Oro dei simulatori'… - NonCapiscer : RT @TuttoMercatoWeb: Pasquale Bruno: 'Alla Juve simulano tutti. Hanno Nedved, il Pallone d'Oro dei tuffi' - Zanna731 : RT @TuttoMercatoWeb: Pasquale Bruno: 'Alla Juve simulano tutti. Hanno Nedved, il Pallone d'Oro dei tuffi' - BiffiLuca : RT @TuttoMercatoWeb: Pasquale Bruno: 'Alla Juve simulano tutti. Hanno Nedved, il Pallone d'Oro dei tuffi' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Pasquale

NewTuscia - BAGNOREGIO - 'Abbiamo atteso per rispondere, perché non volevamo tediare le persone nel periodo, ma ladi bugie e scorrettezze che i consiglieri di minoranza hanno messo in fila in un comunicato diffuso qualche giorno fa non poteva passare sotto silenzio. Premettendo che non ci ...Nella discussione a Tiki Taka è intervenuto l'ex calciatore granataBruno che ha affermato: ' Loro ce l'hanno nel sangue. Fanno sempre così: Bernardeschi, Chiesa, Morata, Cuadrado. In ...NewTuscia – BAGNOREGIO – “Abbiamo atteso per rispondere, perché non volevamo tediare le persone nel periodo pasquale, ma la serie ...Il pronostico di Chievo-Pisa, 33a giornata di Serie B; nel posticipo del lunedì sera di Serie B i clivensi ospiteranno i toscani.