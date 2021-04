Serena Altavilla debutta con “Morsa” | il suo primo album solista

Leggi su lopinionista

(Di martedì 6 aprile 2021) BOLOGNA –ha presentato stamane ai giornalisti il suo, “”, disponibile in cd e in digitale dal prossimo 9 aprile. Il disco viene anticipato dal singolo “Epidermide”. Alla conferenza stampa era presente anche Paolo Benvegnù, che in apertura ha voluto fare i complimenti alla: “è una poetessa che ‘esiste’ da poco tempo perché è una giovane donna, ma ha una poesia bellissima che viene dal posto in cui abita. Lei ha sempre lottato in maniera stoica per la propria espressione. L’ho conosciuta a Prato nel 2005, ed era di fatto una bambina. In tutti i posti della provincia italiana ci sono cose meravigliose che bisogna andare a cercare”. A proposito,, tu come descriveresti ...