Scrittori | Richard Wright inedito | editore si rifiutò il suo romanzo più importante**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 aprile 2021) New York, 6 apr. - (Adnkronos) - Con la pubblicazione di "I figli dello zio Tom" (1938) e "Ragazzo negro" (1945), lo scrittore statunitense(1906-1960) divenne un autore di bestseller e un antesignano delle denunce delle relazioni razziali in America alla metà del XX secolo. Ma oggi, a oltre 60 anni dalla morte, si è scoperto che, nonostante il suo successo, fu impedito adi pubblicare un altro libro, quello che considerava il più importante di tutti: fu rifiutato dal suo, che lo ritenne 'sovversivo', dal momento che descriveva la violenza della polizia contro gli afroamericani. Così il prossimo 20 aprile a rimediare all'ingiustizia sarà la Library of America, che darà alle stampe "The man who lived underground", scritto tra il luglio del 1941 e l'inizio del 1942. Questo ...