Russia, Navalny trasferito in ospedale per problemi respiratori. Il video (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (askanews) – Il dissidente russo Alexei Navalny è "gravemente malato" ed è stato trasferito dal carcere in ospedale per problemi respiratori. Navalny, che ieri aveva fatto sapere che tossiva e aveva la febbre alta, è stato sottoposto al test per il Covid19, ma si teme possa trattarsi di tubercolosi. "Ha perso molto peso. È un oltraggio totale che la prigione lo abbia ridotto così", ha spiegato il suo l'avvocato. "Sono preoccupata per la sua vita, la salute viene prima di tutto, è per questo che sono qui" ha detto la dottoressa Anastasia Vasilyeva, medico personale di Navalny che è stata ...

