Patrick Zaki resterà in prigione in Egitto altri 45 giorni (Di martedì 6 aprile 2021) Manifestazione a Milano per Patrick Zaki, illegalmente detenuto in Egitto (Milano – Maurizio Maule, Ipa)Per almeno altri 45 giorni Patrick Zaki sarà detenuto in carcere in Egitto. La Corte d'assise del Cairo ha prolungato oggi, 6 aprile, la custodia cautelare e ha respinto la richiesta di un cambio dei giudici che seguono il caso, presentata dalla difesa. Il ricercatore dell'Università di Bologna è da più di un anno sotto "arresto preventivo" con l'accusa di "propaganda sovversiva", sulla base di alcuni post su Facebook che la difesa non ha mai potuto visionare. Inoltre, questi post sarebbero stati pubblicati da un account a nome Patrick George Zaki, mentre quello del ragazzo è a nome Patrick

amnestyitalia : ?? Oggi si terrà l’udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick Zaki, in carcere da oltre 14 mesi. Speriamo si… - martaserafini : Oggi c'è l'ennesima udienza per la carcerazione di Patrick Zaki. Queste sono le voci dei suoi amici, compagni e doc… - PaoloCond : Ministero degli affari esteri: Cittadinanza Italiana a Patrick Zaki - Firma la petizione! - giannileft : RT @giannileft: Draghi: 'Altri 45 giorni di carcere a Patrick Zaki? Eh,può succedere,se non si paga il mutuo Guerini:a quanto ammontano le… - giannileft : Draghi: 'Altri 45 giorni di carcere a Patrick Zaki? Eh,può succedere,se non si paga il mutuo Guerini:a quanto ammon… -