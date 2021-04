Pasqua e Pasquetta, de Magistris: “Complimenti ai napoletani” (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il primo cittadino Luigi de Magistris ha raccontato la sua soddisfazione per il comportamento dei napoletani nei giorni delicati di Pasqua e Pasquetta ieri sera al programma Tv “L’aria che tira”. “Devo fare i Complimenti ai napoletani” ha dichiarato la fascia tricolore. Ancora una volta nel momento del bisogno infatti i partenopei hanno stretto i denti e hanno rispettato le regole in un giorno in cui normalmente dedicano il tempo alle gite. La gran parte delle persone ha infatti rispettato le norme. Questo non significa però che non ci sono state trasgressioni e sanzioni, ma sono soltanto una piccola minoranza. I dati relativi ai contagi da covid infatti sono ancora molto alti. Nonostante le tante restrizioni e bisogna continuare a fare molta ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il primo cittadino Luigi deha raccontato la sua soddisfazione per il comportamento deinei giorni delicati diieri sera al programma Tv “L’aria che tira”. “Devo fare iai” ha dichiarato la fascia tricolore. Ancora una volta nel momento del bisogno infatti i partenopei hanno stretto i denti e hanno rispettato le regole in un giorno in cui normalmente dedicano il tempo alle gite. La gran parte delle persone ha infatti rispettato le norme. Questo non significa però che non ci sono state trasgressioni e sanzioni, ma sono soltanto una piccola minoranza. I dati relativi ai contagi da covid infatti sono ancora molto alti. Nonostante le tante restrizioni e bisogna continuare a fare molta ...

Advertising

sbonaccini : Da Piacenza a Rimini, anche a Pasqua e Pasquetta proseguono le vaccinazioni in tutta la regione. Avanti! - carmelitadurso : Buongiorno e buona Pasquetta!! ?? Grazie per l’affetto con cui ieri avete accolto il ritorno della versione allunga… - NicolaPorro : Le norme #Covid e il paradosso che una mamma sta vivendo con uno dei suoi figli venuto a contatto con un positivo ??… - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Crollo dei vaccini a Pasqua e Pasquetta. Burioni: 'Il virus non osserva le feste' - Alessan04138070 : RT @HuffPostItalia: Crollo dei vaccini a Pasqua e Pasquetta. Burioni: 'Il virus non osserva le feste' -