“Non posso più restare” Colpo di scena ad Amici 20 | l’allievo pronto a mollare È lui a spiegare il motivo

In attesa della quarta puntata del serale di 'Amici 20', la situazione nella scuola si sta facendo infuocata. Dopo la grande tristezza di Deddy, che ha dovuto salutare la fidanzata Rosa Di Grazie nello scorso appuntamento, è avvenuto in queste ore un nuovo duro sfogo. Uno degli allievi ancora in gara per la conquista del programma di Maria De Filippi starebbe pensando seriamente di mollare tutto. Il suo addio avrebbe del clamoroso e stravolgerebbe davvero tutto. La tensione è alle stelle. Intanto, la trasmissione di Canale 5 ha dovuto fare i conti anche con un attacco verbale da parte di un'ex insegnante, Mia Molinari: "Per chi non avesse inteso, più lo si guarda (sia per apprezzarlo sia per criticarlo) e più continueranno a prenderci in giro con questa farsa. Dovremmo dare un segnale forte, unendoci e togliendo ascolti a questo teatrino ridicolo."

