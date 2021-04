Mps: sindacati chiedono impegno governo per assicurare stabilità (Di martedì 6 aprile 2021) Triste situazione della grande banca toscana, un tempo vanto e orgoglio del Pci e partiti seguenti con denominazioni diverse L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 6 aprile 2021) Triste situazione della grande banca toscana, un tempo vanto e orgoglio del Pci e partiti seguenti con denominazioni diverse L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Mps: sindacati chiedono impegno governo per assicurare stabilità - RadioSienaTV : Mps, i sindacati: 'Alla vigilia dell'assemblea azionisti silenzio su futuro banca e dipendenti' - - AlessandroV1953 : RT @M_Montigiani: Assemblea Mps: i sindacati denunciano il silenzio sul futuro della banca - Il Cittadino Online - JPMFIN : RT @M_Montigiani: Assemblea Mps: i sindacati denunciano il silenzio sul futuro della banca - Il Cittadino Online - SIENANEWS : Alla vigilia dell'assemblea di Monte dei Paschi, in programma oggi, martedì 6 aprile, i sindacati denunciano in una… -