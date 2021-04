Monopoli-Palermo, Scienza non ci sta: “Giocare domani eticamente sbagliato, chi scenderà in campo sarà eroico” (Di martedì 6 aprile 2021) Poco meno di ventiquattro ore e sarà Monopoli-Palermo.Si disputerà domani alle 15:00 al "Veneziani" la sfida tra Monopoli e Palermo, inizialmente in programma il 20 marzo, e poi rimandata a causa del massiccio numero di positivi riscontrati tra le fila del club pugliese. Un recupero fissato fin troppo presto per il tecnico biancoverde Beppe Scienza che, nella consueta conferenza stampa della vigilia - come evidenziato da "tuttocalcioPuglia", ha mostrato tutto il suo disappunto per la situazione attualmente vissuta dal Monopoli: ancora alle prese con diverse assenze legate alla positività di alcuni membri del gruppo squadra."Capisco la situazione, capisco le scadenze ma va portato rispetto alla famiglia Monopoli che ha vissuto una ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 aprile 2021) Poco meno di ventiquattro ore e.Si disputeràalle 15:00 al "Veneziani" la sfida tra, inizialmente in programma il 20 marzo, e poi rimandata a causa del massiccio numero di positivi riscontrati tra le fila del club pugliese. Un recupero fissato fin troppo presto per il tecnico biancoverde Beppeche, nella consueta conferenza stampa della vigilia - come evidenziato da "tuttocalcioPuglia", ha mostrato tutto il suo disappunto per la situazione attualmente vissuta dal: ancora alle prese con diverse assenze legate alla positività di alcuni membri del gruppo squadra."Capisco la situazione, capisco le scadenze ma va portato rispetto alla famigliache ha vissuto una ...

