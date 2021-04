Migranti | Bartolo | ‘interdetti da Draghi | chiarisca posizione governo’

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Il presidente del Consiglio italiano, Mario, ha fatto bene a recarsi in Libia per colloqui con la nuova dirigenza del Paese. La stabilizzazione di quel Paese è un obiettivo fondamentale per tutta l’area del Mediterraneo. Si resta, però, interdetti se non stupiti per l’affermazione del presidentequando sostiene che ‘sul piano dell’immigrazione noi (Italia, ndr) esprimiamo soddisfazione per quello che la Libia fa nei salvataggi e nello stesso tempo aiutiamo e assistiamo la Libia’”. Così l’europarlamentare Pietrosu Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

A Pietro Bartolo impegnato sul fronte della salute dei migranti per quasi trent'anni a Lampedusa e dal 2019 al Parlamento europeo, ha spiegato come come salute non sia solo assenza di malattia ma ... racconterà quello che ha visto nei campi profughi nei Balcani: "È disumano. Quelle persone ... la via che conduce molti migranti dall'Asia e da altre regioni all'Europa. Il suo intervento sarà ... Così l'europarlamentare Pietro Bartolo su Fb. "Cosa fa la Libia per i salvataggi? A noi risulta che, quando opera, e in molte occasioni supportata dalla logistica dell'europea Frontex, la Libia ..."