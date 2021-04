Mario Draghi ringrazia i libici per i "salvataggi" (Di martedì 6 aprile 2021) Il premier Mario Draghi ha ringraziato il governo libico per “i salvataggi” dei migranti in mare, affermando che non si tratta solo di un problema politico ma anche “umanitario”. Sulle politiche migratorie “noi esprimiamo soddisfazione per quello che la Libia fa, per i salvataggi, e nello stesso tempo aiutiamo e assistiamo la Libia, ma il problema non è solo geopolitico ma è anche umanitario. E da questo punto di vista l’Italia è uno dei pochi paesi, forse l’unico che continua a tenere attivi i corridoi umanitari”. ?È un momento unico per la Libia, c’è un governo di unità nazionale legittimato dal Parlamento che sta procedendo alla riconciliazione nazionale. Il momento è unico per ricostruire quella che è stata un’antica amicizia”, ha detto il premier italiano nelle dichiarazioni congiunte con il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) Il premierhato il governo libico per “i” dei migranti in mare, affermando che non si tratta solo di un problema politico ma anche “umanitario”. Sulle politiche migratorie “noi esprimiamo soddisfazione per quello che la Libia fa, per i, e nello stesso tempo aiutiamo e assistiamo la Libia, ma il problema non è solo geopolitico ma è anche umanitario. E da questo punto di vista l’Italia è uno dei pochi paesi, forse l’unico che continua a tenere attivi i corridoi umanitari”. ?È un momento unico per la Libia, c’è un governo di unità nazionale legittimato dal Parlamento che sta procedendo alla riconciliazione nazionale. Il momento è unico per ricostruire quella che è stata un’antica amicizia”, ha detto il premier italiano nelle dichiarazioni congiunte con il ...

