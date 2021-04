La ricetta Ue per la Turchia. De-escalation, ma su gas e diritti… (Di martedì 6 aprile 2021) “Serve una prolungata de-escalation per costruire un’agenda più costruttiva”. È il cronoprogramma delle relazioni euro-turche secondo il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, in visita ad Ankara con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. La ricetta per la Turchia è direttamente proporzionale alla densità dei temi in ballo tra Bruxelles ed Ankara, dal momento che sul tavolo non c’è solo la questione dei visti o delle provocazioni turche sul gas in Grecia e a Cipro. Si discute molto di migranti e geopolitica, con in testa la Libia e la Siria. NEGOZIATI Entrambi sono consapevoli che un’agenda positiva potrebbe portare benefici comuni, ma allo stato delle cose sono necessari ulteriori sforzi. Certo, la Turchia ha recentemente ribadito che fa parte dell’Europa e vede il suo futuro nell’Ue, ... Leggi su formiche (Di martedì 6 aprile 2021) “Serve una prolungata de-per costruire un’agenda più costruttiva”. È il cronoprogramma delle relazioni euro-turche secondo il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, in visita ad Ankara con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. Laper laè direttamente proporzionale alla densità dei temi in ballo tra Bruxelles ed Ankara, dal momento che sul tavolo non c’è solo la questione dei visti o delle provocazioni turche sul gas in Grecia e a Cipro. Si discute molto di migranti e geopolitica, con in testa la Libia e la Siria. NEGOZIATI Entrambi sono consapevoli che un’agenda positiva potrebbe portare benefici comuni, ma allo stato delle cose sono necessari ulteriori sforzi. Certo, laha recentemente ribadito che fa parte dell’Europa e vede il suo futuro nell’Ue, ...

