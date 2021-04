Advertising

salernotoday : Inquinava il canale consortile smaltendo reflui zootecnici: denunciata imprenditrice ad Eboli… -

Ultime Notizie dalla rete : Inquinava canale

SalernoToday

Tale condotto andava ad alimentare ilconsortile che durante il suo percorso veniva usato da diverse aziende per l'irrigazione dei prodotti ortofrutticoli e sfociava nel fiume Sele a distanza ...... nella scuola, nella formazione e nella cultura rendendo visibile, attraverso ogni, una ... Ma quando si è partiti c'era una fabbrica chee ventimila operai che rischiavano il posto di ...Non si usava il detersivo, ma il sapone di Marsiglia e la cenere di faggio che sbiancavano bene i panni. Non si sprecava acqua e non si inquinava l’ambiente. Sul territorio di Casatenovo c’erano ...