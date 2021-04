GTA V torna su Xbox Game Pass ad aprile | c’è anche un gioco di SonyHDblog it

(Di martedì 6 aprile 2021) Microsoft ha annunciato la prima ondata di nuovi arrivi sunel corso del mese di, tra i quali spicca un grande ritorno. Si tratta di GTA V, il quale aveva abbandonato il catalogo esattamente un anno fa per lasciare il posto a Red Dead Redemption 2, e che ora sarà nuovamente disponibile a partire dall’8. Il precedenteaggio di GTA V sulera durato davvero poco, in quanto il titolo era stato aggiunto nel mese di gennaio per poi essere rimosso a fine; speriamo che questa volta sia destinato a restare più a lungo.a questo giro GTA V non sarà disponibile su PC, ma solo su console e cloud. Tra le altre aggiunte del mese segnaliamo una presenza molto interessante, ...

Anche a questo giroV non sarà disponibile su PC, ma solo su console e cloud. Tra le altre aggiunte del mese segnaliamo una presenza molto interessante, ovvero quella del primo titolo Sony ad ...V era già stato introdotto all'interno di Xbox Game Pass prima, ma solo brevemente, da gennaio ad aprile 2020. MLB The Show 21, realizzato da Sony San Diego Studio, è stato annunciato per Xbox ...Ad un anno dalla sua uscita dal Game Pass, GTA V torna nel pacchetto di giochi offerti con il servizio in abbonamento di Microsoft ...All'interno di Xbox Game Pass oltre a MLB The Show 21 e Zombie Army 4 altri giochi sono in arrivo, e torna anche GTA V.