Forrest Yoga | per vincere le paure e superare i blocchi emotivi

Leggi su vanityfair

(Di martedì 6 aprile 2021) Forrest Yoga è la pratica che racconta la storia e la rinascita della sua fondatrice, Ana Forrest. Una donna forte ma segnata dal dolore emotivo e spirituale, che nella sua vita ha affrontato violenze, dipendenze, disturbi psicologici. Lo yoga è stato il suo percorso di guarigione per disintossicarsi, risolvere e ripartire guardando dentro di sé per affacciarsi al mondo. Per dirla con le sue parole: «Ha trasformato la merda in concime». Dalla sua esperienza come allevatrice di cavalli e profonda conoscitrice degli indigeni americani con cui ha vissuto è nato uno stile che unisce cerimonia e pratica per fare pace con se stessi, superare le paure e connettersi alla propria coscienza.