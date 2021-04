Draghi: «Con la Libia nuovi accordi». Poi difende Tripoli sui migranti. E il Pd lo attacca (Di martedì 6 aprile 2021) Infrastrutture, energia, scambi culturali e migranti: questi i principali dossier sul tavolo dei due premier. Con un obiettivo, scandito dallo stesso Dabaiba: la riattivazione dell'Accordo di amicizia del 2008 firmato da Silvio Berlusconi e Muammar Gheddafi. L'aria è cambiata a Tripoli e dintorni. Il ritorno alla stabilità si comincia a sentire sebbene gli episodi di violenza non siano certo debellati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 6 aprile 2021) Infrastrutture, energia, scambi culturali e: questi i principali dossier sul tavolo dei due premier. Con un obiettivo, scandito dallo stesso Dabaiba: la riattivazione dell'Accordo di amicizia del 2008 firmato da Silvio Berlusconi e Muammar Gheddafi. L'aria è cambiata ae dintorni. Il ritorno alla stabilità si comincia a sentire sebbene gli episodi di violenza non siano certo debellati L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

SeaWatchItaly : Le parole di #Draghi, che confonde respingimenti illegali con soccorsi e che elogia l'attività della cosiddetta gua… - Palazzo_Chigi : In diretta da #Tripoli le dichiarazioni congiunte del Presidente Draghi con il Primo Ministro libico Abdelhamid Dab… - ilfoglio_it : A Draghi il professore del Mississippi non piace affatto. Con un’inversione dei ruoli rispetto all’epoca Conte-Cata… - alexbintqaboos1 : @ilriformista Vedremo. Ma non credo che Draghi possa fare ciò che fece il Presidente Silvio Berlusconi con Gheddafi… - ciukino_1 : RT @antoniettampa: Giuseppe Conte ended Giannini. In modo molto elegante, per l'occasione usando il francese, ha detto a Giannini e al grup… -