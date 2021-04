"Denise Pipitone? Disgustosi. Sono amica della Sciarelli e devo dirlo". Giovanna Botteri a valanga a Rai1 (Di martedì 6 aprile 2021) Ormai da diversi giorni non si fa altro che parlare di Denise Pipitone e di Olesya Rostova, la ragazza russa che potrebbe essere la bambina scomparsa all'età di 4 anni a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. A La vita in diretta, la trasmissione condotta da Alberto Matano e in onda su Rai1, è intervenuta sul caso anche Giovanna Botteri, che si è espressa in termini molto duri sulle modalità scelte dalla televisione russa di trattare questa storia delicatissima. “Stanno giocando sulla pelle di una donna che da diciassette anni soffre in modo terribile perché le hanno tolto la figlia”, ha tuonato la Botteri riferendosi a Piera Maggio, che assieme al suo avvocato è stata incredibilmente lasciata all'oscuro di tutto. “Ho seguito questa vicenda dall'inizio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Ormai da diversi giorni non si fa altro che parlare die di Olesya Rostova, la ragazza russa che potrebbe essere la bambina scomparsa all'età di 4 anni a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. A La vita in diretta, la trasmissione condotta da Alberto Matano e in onda su, è intervenuta sul caso anche, che si è espressa in termini molto duri sulle modalità scelte dalla televisione russa di trattare questa storia delicatissima. “Stanno giocando sulla pelle di una donna che da diciassette anni soffre in modo terribile perché le hanno tolto la figlia”, ha tuonato lariferendosi a Piera Maggio, che assieme al suo avvocato è stata incredibilmente lasciata all'oscuro di tutto. “Ho seguito questa vicenda dall'inizio, ...

Advertising

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - Agenzia_Ansa : Il legale della mamma di Denise Pipitone: ottenuta la cooperazione dall'avvocato di Olesya. 'A questo punto parteci… - pomeriggio5 : Siamo in onda con #Pomeriggio5, partiamo subito con le ultimissime notizie sul caso Denise Pipitone. Queste le pa… - haarryshandss : RT @SamuelMontegra1: “Io non lo so come andrà a finire. Forse non lo saprò mai. Ma io ti aspetterò sempre. Non ho mai smesso di aspettarti”… - SelvaStefa : RT @chilhavistorai3: +++ #Denise Pipitone: “Parteciperò alla trasmissione della tv russa”. A “Chi l’ha visto?” l’avvocato Giacomo Frazzitta… -