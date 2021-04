Cristalli rivelatori di radiazione X gamma sulla ISS

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 6 aprile 2021)concentratori ediX/sono stati selezionati per analizzare gli effetti dell’ambiente spaziale sui materiali delle ottiche e deidei futuri telescopi per raggiPer osservare l’universo alle lunghezze d’onda dei raggi X eoccorre salire al di là dell’atmosfera. Servono dunque dispositivi – in grado di concentrare e… L'articolo Corriere Nazionale.