Covid, notizie di oggi. L'Italia torna divisa in colori: 11 in arancio, 9 in rosso. LIVE (Di martedì 6 aprile 2021) Non ci sono zone gialle, probabilmente fino alla fine di aprile. Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento passano in arancione. Le Regioni, in vista dell'incontro col governo di giovedì prossimo, chiedono di "fornire prospettive a quei settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20 aprile nel caso di un miglioramento dei dati epidemiologici". Ieri altri 296 morti, il tasso di positività balza al 10,4%.

