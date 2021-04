Covid: Malpezzi, ‘non esistono partiti chiusure e riaperture, contano dati’ (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Non esistono i partiti delle chiusure e quelli delle riaperture. Sono i dati sul quadro epidemiologico che ci indicheranno la direzione in cui andare. Siamo vicini a chi manifesta, comprendiamo le preoccupazioni e stiamo lavorando per fare arrivare risorse e sostegni che accompagnino imprese e lavoratori fuori dalla crisi. Insieme, lavoriamo per incrementare la campagna vaccinale”. Così alla trasmissione ‘Colazione da Simona’ di Rai Isoradio, la capogruppo del Partito Democratico, senatrice Simona Malpezzi.“Tra il 16 e il 19 aprile arriveranno le prime monodosi del vaccino Johnosn & Johnson; un ulteriore passo che ci aiuterà a dare un’accelerata. Sicurezza sanitaria e rilancio economico vanno insieme”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Nondellee quelli delle. Sono i dati sul quadro epidemiologico che ci indicheranno la direzione in cui andare. Siamo vicini a chi manifesta, comprendiamo le preoccupazioni e stiamo lavorando per fare arrivare risorse e sostegni che accompagnino imprese e lavoratori fuori dalla crisi. Insieme, lavoriamo per incrementare la campagna vaccinale”. Così alla trasmissione ‘Colazione da Simona’ di Rai Isoradio, la capogruppo del Partito Democratico, senatrice Simona.“Tra il 16 e il 19 aprile arriveranno le prime monodosi del vaccino Johnosn & Johnson; un ulteriore passo che ci aiuterà a dare un’accelerata. Sicurezza sanitaria e rilancio economico vanno insieme”. L'articolo CalcioWeb.

