Covid in Puglia: non ci sono più posti letto, paziente trasportata in Sicilia (Di martedì 6 aprile 2021) Stavolta il dato fa davvero paura: il Covid ha riempito letteralmente i posti letto in Puglia, tanto che poche ore fa una donna pugliese positiva al Covid sarebbe stata trasportata addirittura in Sicilia. A denunciarlo è Raffaele Fitto, sconfitto alle elezioni regionali proprio dal presidente Emiliano, confermato alla guida della Puglia. «Mentre Emiliano fa ordinanze giocando con la Scuola (leggi qui la sentenza sulla scuola, molto criticata) con la vita dei ragazzi e delle loro famiglie, una 37enne pugliese, malata Covid, viene trasportata in Sicilia perché non c'è più posto negli ospedali pugliesi, nonostante i 20 milioni di euro spesi per allestire un improbabile e provvisorio ospedale ...

