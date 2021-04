Count Basie | concerto on line di Gianluca Tagliazuchi

(Di martedì 6 aprile 2021) La rassegna onJazz Restart' continua venerdì 9 aprile 2021 con undi, che propone una rivisitazione dei brani di Cole Porter in piano solo. Assieme a ...

Genova24.it

Genova. La rassegna di concerti on Line "Jazz Restart" continua con successo, grazie all'impegno dei soci volontari e al supporto degli appassionati. Questo venerdì 9 aprile, alle 22, sarà il turno di Gianluca Tagliazucchi, che propone una rivisitazione dei brani di Cole Porter in piano solo. Assieme a Gershwin, Rodgers & Hart, Irving Berlin e Jerome Kern, Cole Porter è uno dei più grandi compositori di canzoni americane del XX secolo.