Cosa potrebbe riaprire il 20 aprile?

(Di martedì 6 aprile 2021) Il 20qual, o addirituraro tornare le zone gialle? Le regioni sono in pressing, ma la realtà è che saranno i dati a deciderechiedono le regioni per il 20? Di valutare, in caso di miglioramento dei dati epidemiologici, la riapertura delle attività commerciali ora chiuse. E giovedì ci sarà un incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi. “Ne abbiamo già parlato: chiediamo di valutare la possibilità di consentire la riapertura a quelle attività ora chiuse nelle zone rosse e arancioni. È quello che si diceva già da tempo. C’è un orientamento per cercare di aprire le attività commerciali che stanno risentendo di questo grosso problema: è una crisi sanitaria che però, chiaramente, comporta gravi problemi ...

Advertising

_AccioIdols : Sangio che fa il discorso sul fatto che secondo lui potrebbe vincere il programma e su quanto ci tiene e che deve v… - darkchocostrong : @bigpulce Infatti credo che il ' non accontentarsi' sia soggettivo... Nel senso che ognuno di noi, conosce i suoi l… - ForexOnlineMeIt : Vola Ripple: Ecco cosa potrebbe accadere oggi - Maurizio2LaVen2 : @agorarai @GenSangiuliano C'è ancora qualcuno interessato a quello che dice Sangiuliano ? Sappiamo che è filo berl… - flamestothefire : @xuxastanacc Ma saprà lui cosa deve fare... Oggi ha il MCS, domani ha il suo programma... Questi discorsi sapendo q… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa potrebbe

Money.it

Lasarebbe facile se non vi fossero tre figli minori. Sul loro affidamento scoppia la guerra ... Nicolaandare in Mali ad esercitare la sua professione di ginecologo e Valeria trasferirsi ...Il primo: un surriscaldamento dell'inflazione cheindurre la Fed a ritirare anzitempo gli ... Non è un caso che l'ex capo della Fed abbia rivelatobolle in pentola nella settimana degli ...Non possiamo sapere che cosa coglierà quella mamma, in quei momenti. Possiamo solo rispettare in silenzio l’indicibile che la coglierà prima del verdetto, quando avrà ancora qualche minuto per poter ...Ecco cosa è cambiato e cosa no. Volantini ... in grado di sfruttare tutte le competenze necessarie per poter pubblicizzare nel modo più efficace il proprio business online. Operator Srl si occupa di ...