Riparte questa sera la UEFA Champions League 2020/21, che prosegue con i quarti di finale della competizione. In campo per le prime due partite Manchester City e Borussia Dortmund – da un lato – e Real Madrid e Liverpool, dall'altro. Come di consueto, Mediaset trasmetterà alcune delle prossime sfide in diretta in chiaro

PIANO ACQUISTI, IL PROBLEMA CHAMPIONS Tutto Juve Champions, scelte le sfide dei quarti di finale in chiaro Champions in chiaro, il Biscione ha scelto le partite che saranno trasmesse in diretta in chiaro questa e la prossima settimana ...

Calcio in tv: serata di Champions League Torna questa sera sul piccolo schermo lo spettacolo della Champions League: Real Madrid-Liverpool e Manchester City-Borussia Dortmund le partite in calendario oggi, sia in chiaro che in pay tv. CANALE ...

