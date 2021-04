C'è chi il vaccino prova a farlo in garage. Chi sono i biohacker (e come fermarli) (Di martedì 6 aprile 2021) Mentre il mondo scandaglia rischi e benefici dei vaccini oggi in commercio, il caso Astrazeneca in Europa è esemplare, c’è chi il vaccino prova a farselo in cantina. Si tratta dei biohacker, la schiera di chi compie esperimenti scientifici fai-da-te, operando nell’ombra, al di fuori delle classiche istituzioni scientifiche. Dal lievito brillante a chi cerca di implementare i propri muscoli senza allenamento: negli ultimi dieci anni, dagli Usa all’Europa, si sono diffuse diverse comunità di biologia DIY (Do It Yourself), dalle quali sono partite anche startup e avventure imprenditoriali. L’ultima, a livello temporale, è quella che ha a che fare col vaccino anti-Covid. Già da marzo 2020, all’oscuro della statunitense Fda, Food and Drug Administration, un gruppo di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) Mentre il mondo scandaglia rischi e benefici dei vaccini oggi in commercio, il caso Astrazeneca in Europa è esemplare, c’è chi ila farselo in cantina. Si tratta dei, la schiera di chi compie esperimenti scientifici fai-da-te, operando nell’ombra, al di fuori delle classiche istituzioni scientifiche. Dal lievito brillante a chi cerca di implementare i propri muscoli senza allenamento: negli ultimi dieci anni, dagli Usa all’Europa, sidiffuse diverse comunità di biologia DIY (Do It Yourself), dalle qualipartite anche startup e avventure imprenditoriali. L’ultima, a livello temporale, è quella che ha a che fare colanti-Covid. Già da marzo 2020, all’oscuro della statunitense Fda, Food and Drug Administration, un gruppo di ...

HuffPostItalia : C'è chi il vaccino prova a farlo in garage. Chi sono i biohacker (e come fermarli) - matteograndi : Orde di over ancora 80 in attesa di vaccino, commercianti sull’orlo del fallimento e le forze dell’ordine pensano c… - borghi_claudio : @Sakko83 @_Eco___ @lameduck1960 Non sono un medico e non consiglio o sconsiglio niente. Rilevo che sotto i 50 anni… - EureosCriss : RT @MassimilianRic: Un Sinistro mi ha spiegato che è fondamentale l'obbligo vaccinale, per tutti, perché Lui che vuol fare il vaccino non v… - ForzaSamp46 : RT @simabastaroghi: Adesso il messaggio è: vaccinatevi così vi viene il COVID e lo attaccate anche a chi prima non se lo prendeva AstraZe… -