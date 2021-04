Caso Denise Pipitone | rivelazione a Pomeriggio Cinque | “Svelati i probabili nomi”

(Di martedì 6 aprile 2021) Tutta Italia è in attesa dei risultati del Dna ed in diretta Barbara D’Urso ha annunciato una novità. Ilè arrivato nelle tv russe. Una puntata interamente… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

... molto probabilmente, questa sera andrà in onda una seconda puntata dedicata aldella bella russa ma che in questo frangente non conosceremo la verità suPipitone.Pipitone: nuovo rinvio del programma russo, Olesya Rostova indisposta non parteciperà alla registrazione E' da una settimana che si parla con insistenza diPipitone . La piccola è ...Tutta Italia è in attesa dei risultati del Dna ed in diretta Barbara D’Urso ha annunciato una novità. Il caso Denise Pipitone è arrivato nelle tv russe. Oleysia e Denise (collage screenshot Instagram) ...Anche nella puntata di oggi 6 aprile de La vita in diretta Alberto Matano è ritornato a parlare del caso di Denise Pipitone e soprattutto di come la tv russa lo stia trattando rifiutandosi di dare ...