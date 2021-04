Bauli in piazza, al via il 7 aprile “Il rumore del silenzio tour” (Di martedì 6 aprile 2021) Con un misterioso teaser apparso il 1 e il 2 aprile, sui canali social di Bauli In piazza e delle quattro più importanti arene italiane per grandi eventi, è stato annunciato IL rumore DEL silenzio tour. Il tour percorre l’Italia attraverso quattro date – coniugate dall’omonimo hashtag #IlrumoreDelsilenzio – svelando tappa dopo tappa, i quattro artisti protagonisti della speciale esibizione. Bauli In piazza, le date de “Il rumore Del silenzio tour” Si parte il 7 aprile dall’Unipol Arena di Bologna, segue la data milanese l’8 aprile al Mediolanum Forum e il 9 aprile a Torino presso il Pala ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Con un misterioso teaser apparso il 1 e il 2, sui canali social diIne delle quattro più importanti arene italiane per grandi eventi, è stato annunciato ILDEL. Ilpercorre l’Italia attraverso quattro date – coniugate dall’omonimo hashtag #IlDel– svelando tappa dopo tappa, i quattro artisti protagonisti della speciale esibizione.In, le date de “IlDel” Si parte il 7dall’Unipol Arena di Bologna, segue la data milanese l’8al Mediolanum Forum e il 9a Torino presso il Pala ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia 'Bauli in piazza' presenta 'Il rumore del Silenzio Tour' - - zazoomblog : Bauli in piazza: settore spettacolo protesta a Roma - #Bauli #piazza: #settore #spettacolo - graphicmarina : RT @AllMusicItalia: Sabato 17 aprile si svolgerà in Piazza del Popolo a Roma la seconda manifestazione nazionale di Bauli In Piazza. #bauli… - launizzo : RT @AllMusicItalia: Sabato 17 aprile si svolgerà in Piazza del Popolo a Roma la seconda manifestazione nazionale di Bauli In Piazza. #bauli… - Paola30502511 : RT @AllMusicItalia: Sabato 17 aprile si svolgerà in Piazza del Popolo a Roma la seconda manifestazione nazionale di Bauli In Piazza. #bauli… -