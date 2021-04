Advertising

mimmoef : Manifestazione statica Comunicata alla questura Chiunque può partecipare compilando l'autocertificazione #Presidio… - Gazzetta_it : #Autocertificazione aprile 2021: scarica il modulo per zone rosse e coprifuoco - GazzettaDelSud : ?? AUTOCERTIFICAZIONE aprile 2021 zona rossa e arancione | Scarica il modulo pdf editabile. ?? #COVID19… - zazoomblog : Autocertificazione aprile 2021 zona rossa e arancione: ecco il modulo PDF - #Autocertificazione #aprile #rossa - zazoomblog : Autocertificazione aprile 2021 zona rossa e arancione: ecco il modulo PDF editabile - #Autocertificazione #aprile… -

Ultime Notizie dalla rete : Autocertificazione aprile

Ma vediamo cosa cambia (e non cambia) a partire da oggi, martedì 6. Circolazione In arancione si può uscire liberamente di casa (non serve) ma bisogna sempre restare all'......dal 7e fino al 30introdotte dal nuovo Decreto Legge n 44 del 1leggi Le misure restrittive dal 7 al 30: il testo del Decreto in Gazzetta Ufficiale...Per tutte le altre fino alla prima media come da decreto sarà disposta la scuola in presenza dal 7 fino al 30 aprile (Fanpage.it) Quali sono le regole, quando serve l'autocertificazione e cosa cambia ...Non è invece permesso uscire dalla Capitale, salvo per comprovate esigenze e sempre con l’autocertificazione. Da domani, 7 aprile, riaprono asili nido, materne, elementari, medie e anche le scuole ...