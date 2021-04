Ascolti tv 5 aprile 2021 | La fuggitiva straccia i naufraghi | poi i Pirati

Leggi su tvzoom

(Di martedì 6 aprile 2021)tv: la nuova fiction di Rai1 vince la serata Un nuovo titolo vincente per Rai Fiction, che ieri sera con Lacon Vittoria Puccini su Rai1 ha vinto la gara deglitv delle reti generaliste, registrando il 21,4% di share media con 5,230 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 26,3% e 6,4 milioni con il finale di stagione di Màkari con Claudio Gioè. Seconda posizione per L’Isola dei Famosi su Canale5 con il 17,10% e 3,110 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva portato a casa il 18,8% e 3,3 milioni. Terza piazza per il filmdei Caraibi – La vendetta di Salazar su Italia1 all’8,3% e 1,992 milioni di contatti. Domenica 4l’episodio Oltre i confini del mare aveva fatto il 6% e ...