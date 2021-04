Advertising

calciomercatoit : ? #SerieA, le designazioni dei due recuperi: a #Mariani #JuventusNapoli - sportli26181512 : #Arbitri dei recuperi: Juve-Napoli a Mariani. Inter-Sassuolo: Irrati: Ufficiali le designazioni delle due gare in p… - teastaferm : Questo continuo lamentarsi dei tifosi della #Juve , non mi piace ! Facciamo schifo, e non è colpa dell’Asl , degli… - SkySport : Europa League, gli arbitri dei quarti: al russo Karasev Ajax-Roma - sportli26181512 : Europa League, gli arbitri dei quarti: al russo Karasev Ajax-Roma: Sarà il russo Sergei Karasev l'arbitro della sfi… -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri dei

ROMA - La CAN ha ufficializzato i nomi degliche dirigeranno i due recuperi di Serie A in programma domani, mercoledì, alle ore 18.45: Juve - Napoli e Inter - Sassuolo ....da battere (Frosolini di Grosseto, Landi di Pontedera). In palio ci saranno ancora due punti fondamentali per la corsa verso il passaggio del turno, ma non solo. Ci sarà anche la voglia...L'ex medico sociale Alfonso De Nicola contro l'arbitro di Inter-Juventus: 'Quell'errore, in quel frangente, non lo puoi fare. Se sei il miglior arbitro italiano, non devi fare certi tipi di sbagli' ...Abbiamo però già allertato gli avvocati e possiamo annunciare già sin d’ora che porteremo il social network in tribunale per ribadire che un’azienda privata non può essere arbitro della libertà ...